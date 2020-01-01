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ИБП APC BK500EI

ИБП APC BK500EI

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ИБП APC BK500EI
ИБП APC BK500EI
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Код товара: 79062
Производитель: APC
мало
мало
18 030₽
216
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Характеристики
Тип
резервный
Тип выходных разъемов питания
IEC 320 C13 (компьютерный)
Выходная мощность (ВА)
500
Выходная мощность (Вт)
300
Форма выходного сигнала
ступенчатая аппроксимация синусоиды
Время работы при половинной нагрузке, мин
14.2
Время переключения на батарею, мс
6
Количество выходных разъемов питания
4 (из них с питанием от батарей - 3)
Макс. поглощаемая энергия импульса, Дж
310
Время работы при полной нагрузке, мин
3.9
Коэффициент полезного действия
99%
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  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

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