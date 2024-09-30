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ИБП CyberPower UTC850E

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ИБП CyberPower UTC850E
ИБП CyberPower UTC850E
ИБП CyberPower UTC850E
Фото товара
Фото товара
Фото товара
5
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Код товара: 77615
Производитель: CyberPower
Гарантия: 18 мес.
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ИБП CyberPower UT650EG
ИБП CyberPower UT650EG
4 790₽
О товаре

ИБП CyberPower UTC850E

Представляет собой очень важное устройство, которое позволяет защитить офисные и домашние приборы от различных скачков в сети, а также при отключении подачи электроэнергии. Это линейно-интерактивный прибор, который обладает выходной мощностью 850 ВА, соответствующей 425 Вт. Благодаря совместимости с генераторами устройство обеспечивает непрерывность питания техники. Предусматривает автоматическое регулирование напряжения, что позволяет ему гарантировать безопасное напряжение питания для подключенного оборудования без перехода на питание от внешнего источника – батареи. Среди прочих функций модели – защита от всплесков напряжения, а также от высоковольтных импульсов и перегрузки сети, фильтрация электромагнитных помех. Модель разработана для использования в малых офисах и в доме. ИБП оборудован LED-индикатором состояния, что позволит пользователю отслеживать состояние прибора. Особенность устройства в огнестойком корпусе, что позволит сохранить важные детали ИПБ в случае возгорания.
Характеристики
Тип
интерактивный
Тип выходных разъемов питания
CEE 7 (евророзетка)
Выходная мощность (ВА)
850
Выходная мощность (Вт)
425
Форма выходного сигнала
ступенчатая аппроксимация синусоиды
Время переключения на батарею, мс
4
Количество выходных разъемов питания
2 (из них с питанием от батарей - 2)
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Отзывы 1
5
1 отзыв
Общий рейтинг
1 отзыв
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5 звезд
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3 звезды
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Ф
Фируз
25 октября 2023
Рекомендует этот товар
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Ф
Фируз
25 октября 2023
Рекомендует этот товар
Ответить
0
0
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4 190₽
50
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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