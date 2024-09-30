ИБП CyberPower UTC850E
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Код товара: 77615
Производитель: CyberPower
Гарантия: 18 мес.
4 190₽
50
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В наличии
В магазинах:
В наличии
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О товаре
ИБП CyberPower UTC850EПредставляет собой очень важное устройство, которое позволяет защитить офисные и домашние приборы от различных скачков в сети, а также при отключении подачи электроэнергии. Это линейно-интерактивный прибор, который обладает выходной мощностью 850 ВА, соответствующей 425 Вт. Благодаря совместимости с генераторами устройство обеспечивает непрерывность питания техники. Предусматривает автоматическое регулирование напряжения, что позволяет ему гарантировать безопасное напряжение питания для подключенного оборудования без перехода на питание от внешнего источника – батареи. Среди прочих функций модели – защита от всплесков напряжения, а также от высоковольтных импульсов и перегрузки сети, фильтрация электромагнитных помех. Модель разработана для использования в малых офисах и в доме. ИБП оборудован LED-индикатором состояния, что позволит пользователю отслеживать состояние прибора. Особенность устройства в огнестойком корпусе, что позволит сохранить важные детали ИПБ в случае возгорания.
Характеристики
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- Тип
- интерактивный
- Тип выходных разъемов питания
- CEE 7 (евророзетка)
- Выходная мощность (ВА)
- 850
- Выходная мощность (Вт)
- 425
- Форма выходного сигнала
- ступенчатая аппроксимация синусоиды
- Время переключения на батарею, мс
- 4
- Количество выходных разъемов питания
- 2 (из них с питанием от батарей - 2)
Отзывы 1
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Ф
Ф
Фируз
25 октября 2023
Ф
Фируз
25 октября 2023
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