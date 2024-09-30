О товаре

ИБП CyberPower UTC850E Представляет собой очень важное устройство, которое позволяет защитить офисные и домашние приборы от различных скачков в сети, а также при отключении подачи электроэнергии. Это линейно-интерактивный прибор, который обладает выходной мощностью 850 ВА, соответствующей 425 Вт. Благодаря совместимости с генераторами устройство обеспечивает непрерывность питания техники. Предусматривает автоматическое регулирование напряжения, что позволяет ему гарантировать безопасное напряжение питания для подключенного оборудования без перехода на питание от внешнего источника – батареи. Среди прочих функций модели – защита от всплесков напряжения, а также от высоковольтных импульсов и перегрузки сети, фильтрация электромагнитных помех. Модель разработана для использования в малых офисах и в доме. ИБП оборудован LED-индикатором состояния, что позволит пользователю отслеживать состояние прибора. Особенность устройства в огнестойком корпусе, что позволит сохранить важные детали ИПБ в случае возгорания.