ИБП Ippon Back Basic 650 Euro
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Код товара: 73667
Производитель: Ippon
Гарантия: 24 мес.
В наличии
В наличии
3 070₽
36
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Характеристики
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- Тип
- линейно-интерактивный
- Тип выходных разъемов питания
- CEE 7 (евророзетка)
- Выходная мощность (ВА)
- 650
- Форма выходного сигнала
- Cтупенчатая аппроксимация синусоиды при работе от аккумуляторов
- Время работы при половинной нагрузке, мин
- 2
- Количество выходных разъемов питания
- 2 розетки евростандарт с заземлением
- Коэффициент полезного действия
- 95%
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