ИБП CyberPower UTC650E
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Код товара: 73035
Производитель: CyberPower
Гарантия: 18 мес.
31 декабря
31 декабря
3 290₽
39
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Характеристики
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- Тип
- интерактивный
- Выходная мощность (ВА)
- 650
- Выходная мощность (Вт)
- 360
- Форма выходного сигнала
- Выходный сигнал в форме модулированой синусоиды
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