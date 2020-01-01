ИБП Ippon Back Basic 1050 IEC
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Код товара: 48639
Производитель: Ippon
Гарантия: 24 мес.
мало
мало
5 810₽
69
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Характеристики
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- Тип
- линейно-интерактивный
- Тип выходных разъемов питания
- IEC 320 C13 (компьютерный)
- Выходная мощность (ВА)
- 1050
- Выходная мощность (Вт)
- 600
- Форма выходного сигнала
- ступенчатая аппроксимация синусоиды
- Количество выходных разъемов питания
- 3 (из них с питанием от батарей - 3)
- Коэффициент полезного действия
- 95%
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