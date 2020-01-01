ИБП Powercom Imperial IMP-3000AP
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 44789
Производитель: PowerCom
31 декабря
31 декабря
28 590₽
343
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
от 2 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
3 дня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
О товаре
интерактивный, 3000 ВА / 1800 Вт, количество выходных разъемов: 6 (6 с питанием от батареи), USB, защита локальной сети, защита телефонной линии
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип
- интерактивный
- Тип выходных разъемов питания
- IEC 320 C13 (компьютерный)
- Выходная мощность (ВА)
- 3000
- Выходная мощность (Вт)
- 1800
- Форма выходного сигнала
- ступенчатая аппроксимация синусоиды
- Время переключения на батарею, мс
- 4
- Количество выходных разъемов питания
- 6 (из них с питанием от батарей - 6)
- Макс. поглощаемая энергия импульса, Дж
- 420
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Похожие товары
406
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
ИБП Powercom King Pro KIN-1200AP-RM
33 860₽
284
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
ИБП PowerCom Raptor RPT-1500AP LCD
23 730₽
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.