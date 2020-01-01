ИБП PowerCom RAPTOR RPT-800A EURO
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Код товара: 44766
Производитель: PowerCom
Гарантия: 24 мес.
31 декабря
31 декабря
4 010₽
48
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О товаре
интерактивный, 800 ВА / 480 Вт, количество выходных разъемов: 3 (3 с питанием от батареи)
Характеристики
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- Тип
- интерактивный
- Тип выходных разъемов питания
- CEE 7 (евророзетка)
- Выходная мощность (ВА)
- 800
- Форма выходного сигнала
- ступенчатая аппроксимация синусоиды
- Время работы при половинной нагрузке, мин
- 13
- Время переключения на батарею, мс
- 4
- Количество выходных разъемов питания
- 3 (из них с питанием от батарей - 3)
- Макс. поглощаемая энергия импульса, Дж
- 460
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