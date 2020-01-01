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Источники бесперебойного питания
ИБП PowerCom RAPTOR RPT-800A EURO

ИБП PowerCom RAPTOR RPT-800A EURO

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ИБП PowerCom RAPTOR RPT-800A EURO
ИБП PowerCom RAPTOR RPT-800A EURO
ИБП PowerCom RAPTOR RPT-800A EURO
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Код товара: 44766
Производитель: PowerCom
Гарантия: 24 мес.
31 декабря
31 декабря
4 010₽
48
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О товаре
интерактивный, 800 ВА / 480 Вт, количество выходных разъемов:  3 (3 с питанием от батареи)
Характеристики
Тип
интерактивный
Тип выходных разъемов питания
CEE 7 (евророзетка)
Выходная мощность (ВА)
800
Форма выходного сигнала
ступенчатая аппроксимация синусоиды
Время работы при половинной нагрузке, мин
13
Время переключения на батарею, мс
4
Количество выходных разъемов питания
3 (из них с питанием от батарей - 3)
Макс. поглощаемая энергия импульса, Дж
460
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Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    от 2 до 5 дней

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    3 дня

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  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа