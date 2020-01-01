ИБП Ippon Back Basic 650 IEC
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Код товара: 44688
Производитель: Ippon
Гарантия: 24 мес.
В наличии
В наличии
2 700₽
32
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Характеристики
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- Тип
- резервный
- Тип выходных разъемов питания
- IEC 320 C13 (компьютерный)
- Форма выходного сигнала
- ступенчатая аппроксимация синусоиды
- Количество выходных разъемов питания
- 3 (из них с питанием от батарей - 3)
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