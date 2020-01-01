UPS 700VA Back ES APC , защита телефонной линии, USB
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Код товара: 44563
Производитель: APC
Гарантия: 24 мес.
30 декабря
30 декабря
18 700₽
224
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О товаре
резервный, 700 ВА / 405 Вт, количество выходных разъемов: 8 (4 с питанием от батареи), USB, защита локальной сети, защита телефонной линии
Характеристики
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- Тип
- резервный
- Тип выходных разъемов питания
- CEE 7 (евророзетка)
- Выходная мощность (ВА)
- 700
- Выходная мощность (Вт)
- 405
- Форма выходного сигнала
- ступенчатая аппроксимация синусоиды
- Количество выходных разъемов питания
- 8 (из них с питанием от батарей - 4)
- Макс. поглощаемая энергия импульса, Дж
- 310
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