Источник бесперебойного питания Powercom RPT-1000A 600W черный 3*IEC320
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Код товара: 31202
Производитель: PowerCom
мало
мало
4 710₽
56
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О товаре
интерактивный, 1000 ВА / 600 Вт, разъемов: 3
Характеристики
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- Тип
- интерактивный
- Тип выходных разъемов питания
- IEC 320 C13 (компьютерный)
- Форма выходного сигнала
- ступенчатая аппроксимация синусоиды
- Время работы при половинной нагрузке, мин
- 20
- Время переключения на батарею, мс
- 4
- Количество выходных разъемов питания
- 3 (из них с питанием от батарей - 3)
- Макс. поглощаемая энергия импульса, Дж
- 460
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