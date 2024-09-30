ИБП Ippon Smart Winner II 1500
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 162343
Производитель: Ippon
58 990₽
707
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
завтра
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Похожие товары
О товаре
ИБП Ippon Smart Winner II 1500Способен обеспечить стабильную подачу питания на компьютеры, серверы, сетевое оборудование и другую технику, чувствительную к качеству потребляемой электроэнергии. Он защитит подключенное оборудование от короткого замыкания и перегрузки. Данная модель принадлежит к модельному ряду источников линейно-интерактивного типа с синусоидальной формой выходного напряжения. Показатель полной выходной мощности составляет 1500 ВА. В оснащение ИБП входят 8 компьютерных розеток стандарта IEC 320 C13, порты USB и RS-232. Источник питания поддерживает 3 батареи и функцию горячей замены батарей. На передней стороне установлен информативный дисплей LCD, на котором отображается полезная информация.
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип
- линейно-интерактивный
- Тип выходных разъемов питания
- IEC 320 C13 (компьютерный)
- Выходная мощность (ВА)
- 1500
- Выходная мощность (Вт)
- 1350
- Форма выходного сигнала
- синусоида
- Время работы при половинной нагрузке, мин
- 10
- Время переключения на батарею, мс
- 6
- Количество выходных разъемов питания
- 8
- Макс. поглощаемая энергия импульса, Дж
- 405
- Время работы при полной нагрузке, мин
- 3
- Коэффициент полезного действия
- 97 %
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.