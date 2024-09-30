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ИБП Ippon Smart Winner II 1500

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ИБП Ippon Smart Winner II 1500
ИБП Ippon Smart Winner II 1500
ИБП Ippon Smart Winner II 1500
ИБП Ippon Smart Winner II 1500
ИБП Ippon Smart Winner II 1500
ИБП Ippon Smart Winner II 1500
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 162343
Производитель: Ippon
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Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

58 990₽
707
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749
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ИБП Ippon Innova G2 EURO 2000
62 490₽
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ИБП Ippon Innova G2 EURO 2000
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1 = 1₽
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ИБП Ippon Innova G2 EURO 2000
ИБП Ippon Innova G2 EURO 2000
62 490₽
О товаре

ИБП Ippon Smart Winner II 1500

Способен обеспечить стабильную подачу питания на компьютеры, серверы, сетевое оборудование и другую технику, чувствительную к качеству потребляемой электроэнергии. Он защитит подключенное оборудование от короткого замыкания и перегрузки. Данная модель принадлежит к модельному ряду источников линейно-интерактивного типа с синусоидальной формой выходного напряжения. Показатель полной выходной мощности составляет 1500 ВА. В оснащение ИБП входят 8 компьютерных розеток стандарта IEC 320 C13, порты USB и RS-232. Источник питания поддерживает 3 батареи и функцию горячей замены батарей. На передней стороне установлен информативный дисплей LCD, на котором отображается полезная информация.
  • Информационный ЖК-дисплей показывает актуальную информацию об уровне нагрузки, состоянии батарей, входном и выходном напряжении и т.п.
  • Микропроцессорное управление гарантирует высокую надёжность
  • Встроенный автотрансформатор AVR защищает от повышения или понижения уровня питающего напряжения
  • Горячая замена батарей
  • Аварийное отключение питания (EPO)
  • Встроенные коммуникационные порты: "сухие контакты", RS-232 (COM), USB
    • Характеристики
    Тип
    линейно-интерактивный
    Тип выходных разъемов питания
    IEC 320 C13 (компьютерный)
    Выходная мощность (ВА)
    1500
    Выходная мощность (Вт)
    1350
    Форма выходного сигнала
    синусоида
    Время работы при половинной нагрузке, мин
    10
    Время переключения на батарею, мс
    6
    Количество выходных разъемов питания
    8
    Макс. поглощаемая энергия импульса, Дж
    405
    Время работы при полной нагрузке, мин
    3
    Коэффициент полезного действия
    97 %
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    В сравнение
    В избранное
    58 990₽
    707
    Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
    1 = 1₽
    Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
    Войдите, чтобы получить бонусную карту
    В магазинах:
    мало
    В магазинах:
    мало
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    • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

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    • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

      сегодня

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    Способы оплаты

    • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

      Оплата при получении заказа