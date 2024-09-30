О товаре

ИБП Ippon Smart Winner II 1500 Способен обеспечить стабильную подачу питания на компьютеры, серверы, сетевое оборудование и другую технику, чувствительную к качеству потребляемой электроэнергии. Он защитит подключенное оборудование от короткого замыкания и перегрузки. Данная модель принадлежит к модельному ряду источников линейно-интерактивного типа с синусоидальной формой выходного напряжения. Показатель полной выходной мощности составляет 1500 ВА. В оснащение ИБП входят 8 компьютерных розеток стандарта IEC 320 C13, порты USB и RS-232. Источник питания поддерживает 3 батареи и функцию горячей замены батарей. На передней стороне установлен информативный дисплей LCD, на котором отображается полезная информация. Информационный ЖК-дисплей показывает актуальную информацию об уровне нагрузки, состоянии батарей, входном и выходном напряжении и т.п. Микропроцессорное управление гарантирует высокую надёжность Встроенный автотрансформатор AVR защищает от повышения или понижения уровня питающего напряжения Горячая замена батарей Аварийное отключение питания (EPO) Встроенные коммуникационные порты: "сухие контакты", RS-232 (COM), USB