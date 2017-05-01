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ИБП PowerCom KIN-1200AP LCD UPS King Pro RM KIN-1200AP LCD
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Код товара: 135052
Производитель: PowerCom
29 590₽
355
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Характеристики
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- Тип
- интерактивный
- Тип выходных разъемов питания
- IEC 320 C13 (компьютерный)
- Выходная мощность (ВА)
- 1200
- Выходная мощность (Вт)
- 960
- Интерфейсы
-
- Холодный старт
- есть
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