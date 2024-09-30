ИБП Ippon Back Basic 1500
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20 490₽
245
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В магазинах:
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21 790₽
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ИБП Ippon Back Basic 2200
22 390₽
256
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ИБП Ippon Back Basic 1500 Euro
21 390₽
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Характеристики
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- Тип
- интерактивный
- Тип выходных разъемов питания
- IEC 320 C13 (компьютерный)
- Выходная мощность (ВА)
- 1500
- Выходная мощность (Вт)
- 900
- Форма выходного сигнала
- ступенчатая аппроксимация синусоиды
- Время работы при половинной нагрузке, мин
- 10
- Время переключения на батарею, мс
- 10
- Количество выходных разъемов питания
- 6 (из них с питанием от батарей - 6)
- Макс. поглощаемая энергия импульса, Дж
- 125
- Время работы при полной нагрузке, мин
- 1.5
- Коэффициент полезного действия
- 88%
Отзывы 1
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И
И
Игорь
20 февраля 2023
Достоинства
Качество работы
Недостатки
Нет
Комментарии
Качество работы отличное. Я включил утром, день поработал, выключил. Даже если переключится на батарейное питание - треска из ибп не будет. Качества и правда высокое.
И
Игорь
20 февраля 2023
Достоинства
Качество работы
Недостатки
Нет
Комментарии
Качество работы отличное. Я включил утром, день поработал, выключил. Даже если переключится на батарейное питание - треска из ибп не будет. Качества и правда высокое.
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