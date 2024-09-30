ИБП Ippon Smart Winner II 3000
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Код товара: 117719
Производитель: Ippon
93 290₽
1119
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ИБП Ippon Smart Winner II 2000
80 990₽
О товаре
ИБП Ippon Smart Winner II 3000Мощный и надежный источник резервного питания для компьютерной техники, серверов, сетевого оборудования в офисах. Он обладает полной выходной мощностью на уровне 3000 ВА и работает на основе 6 батарей. ИБП оборудован 8 компьютерными розетками стандарта IEC 320 C13, одной розеткой IEC 320 C19, 9 выходными разъемами UPS, портами USB и RS-232. Дисплей LCD отображает полезную информацию о работе оборудования. Предусмотрена возможность горячей замены батарей и подключения внешних батарейных модулей. Время зарядки составляет около 3 часов. ИБП защитит подключенную технику от неполадок и сбоев в электрической сети, включая короткое замыкание и перегрузки.
Характеристики
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- Тип
- линейно-интерактивный
- Тип выходных разъемов питания
- IEC 320 C13 (компьютерный)
- Выходная мощность (ВА)
- 3000
- Выходная мощность (Вт)
- 2700
- Форма выходного сигнала
- синусоида
- Время работы при половинной нагрузке, мин
- 10
- Время переключения на батарею, мс
- 10
- Количество выходных разъемов питания
- 1 х IEC 320 C19 (компьютерная), 8 х IEC 320 C13 (компьютерная)
- Макс. поглощаемая энергия импульса, Дж
- 405
- Время работы при полной нагрузке, мин
- 3
- Коэффициент полезного действия
- 97 %
Отзывы 2
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А
А
Анатолий
24 февраля 2021
Достоинства
У него хороший КПД, 97 процентов в обычном режиме работы а при работе. В режиме работы AVR чуть пониже но все равно высокий и составляет 92 процента.
Недостатки
нет
Комментарии
Защиты в нем предусмотрены на все случаи жизни, и теперь у меня ничего не горит.
Ю
Ю
Юрий
23 февраля 2021
Достоинства
Недорогой относительно. Несколько способов установки. Под нагрузкой работает тихо. Дисплей можно поворачивать, в зависимости от положения ИБП.
Недостатки
Самому сложно батареи поменять и гарантию нарушишь
Комментарии
В вообще все в нем сделано хорошо, да и самое главное, это то что свою прямую задачу он выполняет.
А
Анатолий
24 февраля 2021
Достоинства
У него хороший КПД, 97 процентов в обычном режиме работы а при работе. В режиме работы AVR чуть пониже но все равно высокий и составляет 92 процента.
Недостатки
нет
Комментарии
Защиты в нем предусмотрены на все случаи жизни, и теперь у меня ничего не горит.
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