О товаре

ИБП Ippon Smart Winner II 3000 Мощный и надежный источник резервного питания для компьютерной техники, серверов, сетевого оборудования в офисах. Он обладает полной выходной мощностью на уровне 3000 ВА и работает на основе 6 батарей. ИБП оборудован 8 компьютерными розетками стандарта IEC 320 C13, одной розеткой IEC 320 C19, 9 выходными разъемами UPS, портами USB и RS-232. Дисплей LCD отображает полезную информацию о работе оборудования. Предусмотрена возможность горячей замены батарей и подключения внешних батарейных модулей. Время зарядки составляет около 3 часов. ИБП защитит подключенную технику от неполадок и сбоев в электрической сети, включая короткое замыкание и перегрузки. Информационный ЖК-дисплей показывает актуальную информацию об уровне нагрузки, состоянии батарей, входном и выходном напряжении и т.п. Микропроцессорное управление гарантирует высокую надёжность Встроенный автотрансформатор AVR защищает от повышения или понижения уровня питающего напряжения Аварийное отключение питания (EPO) SNMP карта позволяет производить удалённо веб-мониторинг и управление (приобретается дополнительно)