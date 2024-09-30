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ИБП Ippon Smart Winner II 3000

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ИБП Ippon Smart Winner II 3000
ИБП Ippon Smart Winner II 3000
ИБП Ippon Smart Winner II 3000
ИБП Ippon Smart Winner II 3000
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
4
2 отзыва
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Код товара: 117719
Производитель: Ippon
4
2 отзыва
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Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

93 290₽
1119
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ИБП Ippon Innova G2 EURO 3000
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ИБП Ippon Smart Winner II 2000
953
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ИБП Ippon Innova G2 EURO 3000
ИБП Ippon Innova G2 EURO 3000
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1 = 1₽
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ИБП Ippon Smart Winner II 2000
ИБП Ippon Smart Winner II 2000
80 990₽
О товаре

ИБП Ippon Smart Winner II 3000

Мощный и надежный источник резервного питания для компьютерной техники, серверов, сетевого оборудования в офисах. Он обладает полной выходной мощностью на уровне 3000 ВА и работает на основе 6 батарей. ИБП оборудован 8 компьютерными розетками стандарта IEC 320 C13, одной розеткой IEC 320 C19, 9 выходными разъемами UPS, портами USB и RS-232. Дисплей LCD отображает полезную информацию о работе оборудования. Предусмотрена возможность горячей замены батарей и подключения внешних батарейных модулей. Время зарядки составляет около 3 часов. ИБП защитит подключенную технику от неполадок и сбоев в электрической сети, включая короткое замыкание и перегрузки.
  • Информационный ЖК-дисплей показывает актуальную информацию об уровне нагрузки, состоянии батарей, входном и выходном напряжении и т.п.
  • Микропроцессорное управление гарантирует высокую надёжность
  • Встроенный автотрансформатор AVR защищает от повышения или понижения уровня питающего напряжения
  • Аварийное отключение питания (EPO)
  • SNMP карта позволяет производить удалённо веб-мониторинг и управление (приобретается дополнительно)
    • Характеристики
    Тип
    линейно-интерактивный
    Тип выходных разъемов питания
    IEC 320 C13 (компьютерный)
    Выходная мощность (ВА)
    3000
    Выходная мощность (Вт)
    2700
    Форма выходного сигнала
    синусоида
    Время работы при половинной нагрузке, мин
    10
    Время переключения на батарею, мс
    10
    Количество выходных разъемов питания
    1 х IEC 320 C19 (компьютерная), 8 х IEC 320 C13 (компьютерная)
    Макс. поглощаемая энергия импульса, Дж
    405
    Время работы при полной нагрузке, мин
    3
    Коэффициент полезного действия
    97 %
    Посмотреть все характеристики
    Отзывы 2
    4
    2 отзыва
    Общий рейтинг
    2 отзыва
    4
    5 звезд
    0
    4 звезды
    2
    3 звезды
    0
    2 звезды
    0
    1 звезда
    0
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    А
    А
    Анатолий
    24 февраля 2021
    Хорошо
    Достоинства
    У него хороший КПД, 97 процентов в обычном режиме работы а при работе. В режиме работы AVR чуть пониже но все равно высокий и составляет 92 процента.
    Недостатки
    нет
    Комментарии
    Защиты в нем предусмотрены на все случаи жизни, и теперь у меня ничего не горит.
    Ответить
    0 0
    Ю
    Ю
    Юрий
    23 февраля 2021
    Хорошо
    Достоинства
    Недорогой относительно. Несколько способов установки. Под нагрузкой работает тихо. Дисплей можно поворачивать, в зависимости от положения ИБП.
    Недостатки
    Самому сложно батареи поменять и гарантию нарушишь
    Комментарии
    В вообще все в нем сделано хорошо, да и самое главное, это то что свою прямую задачу он выполняет.
    Ответить
    0 0
    А
    Анатолий
    24 февраля 2021
    Хорошо
    Достоинства
    У него хороший КПД, 97 процентов в обычном режиме работы а при работе. В режиме работы AVR чуть пониже но все равно высокий и составляет 92 процента.
    Недостатки
    нет
    Комментарии
    Защиты в нем предусмотрены на все случаи жизни, и теперь у меня ничего не горит.
    Ответить
    0
    0
    Посмотреть все отзывы

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    93 290₽
    1119
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