О товаре

ИБП Ippon Innova G2 EURO 2000 Универсальное решение для дома и офиса, которое обеспечит резервное питание вашего ПК и периферии. Эффективная мощность модели – 1800 Вт. Модель относится к устройствам с двойным преобразованием, которые сначала преобразуют переменный ток в постоянный, а затем выполняют обратное преобразование, обеспечивая форму напряжения в виде «чистой» синусоиды, что отлично подойдет даже для самого чувствительного оборудования. Кроме того, устройства такого типа всегда работают в режиме «онлайн» и не обладают временной задержкой при переключении. При максимальной нагрузке время работы модели может достигать 3.6 минут. Корпус отличается компактными размерами, что позволит легко разместить модель непосредственно на рабочем месте. Для удобства использования на лицевой панели предусмотрен небольшой экран и звуковые оповещения. Подключение оборудования производится при помощи 4 евророзеток, а также USB- и других портов. Однофазный ИБП с двойным преобразованием входного напряжения (онлайн ИБП) Синусоидальная форма выходного напряжения Широкий диапазон входного напряжения Возможность работы даже при самых неблагоприятных условиях в питающей сети Многофункциональный графический ЖКИ с двухцветной подсветкой, кнопками управления и звуковым излучателем Защита от перегрузки, короткого замыкания и высоковольтных выбросов Режим ECO