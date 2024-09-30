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ИБП Ippon Innova G2 EURO 2000

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ИБП Ippon Innova G2 EURO 2000
ИБП Ippon Innova G2 EURO 2000
ИБП Ippon Innova G2 EURO 2000
ИБП Ippon Innova G2 EURO 2000
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
5
2 отзыва
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Код товара: 117716
Производитель: Ippon
5
2 отзыва
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Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

62 490₽
749
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ИБП Ippon Smart Winner II 1500
58 990₽
О товаре

ИБП Ippon Innova G2 EURO 2000

Универсальное решение для дома и офиса, которое обеспечит резервное питание вашего ПК и периферии. Эффективная мощность модели – 1800 Вт. Модель относится к устройствам с двойным преобразованием, которые сначала преобразуют переменный ток в постоянный, а затем выполняют обратное преобразование, обеспечивая форму напряжения в виде «чистой» синусоиды, что отлично подойдет даже для самого чувствительного оборудования. Кроме того, устройства такого типа всегда работают в режиме «онлайн» и не обладают временной задержкой при переключении. При максимальной нагрузке время работы модели может достигать 3.6 минут. Корпус отличается компактными размерами, что позволит легко разместить модель непосредственно на рабочем месте. Для удобства использования на лицевой панели предусмотрен небольшой экран и звуковые оповещения. Подключение оборудования производится при помощи 4 евророзеток, а также USB- и других портов.
  • Однофазный ИБП с двойным преобразованием входного напряжения (онлайн ИБП)
  • Синусоидальная форма выходного напряжения
  • Широкий диапазон входного напряжения
  • Возможность работы даже при самых неблагоприятных условиях в питающей сети
  • Многофункциональный графический ЖКИ с двухцветной подсветкой, кнопками управления и звуковым излучателем
  • Защита от перегрузки, короткого замыкания и высоковольтных выбросов
  • Режим ECO
    • Характеристики
    Тип
    с двойным преобразованием
    Тип выходных разъемов питания
    CEE 7 (евророзетка)
    Выходная мощность (ВА)
    2000
    Выходная мощность (Вт)
    1800
    Форма выходного сигнала
    синусоида
    Количество выходных разъемов питания
    4
    Макс. поглощаемая энергия импульса, Дж
    386
    Время работы при полной нагрузке, мин
    3.6
    Коэффициент полезного действия
    91%
    Посмотреть все характеристики
    Отзывы 2
    5
    2 отзыва
    Общий рейтинг
    2 отзыва
    5
    5 звезд
    2
    4 звезды
    0
    3 звезды
    0
    2 звезды
    0
    1 звезда
    0
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    В
    В
    Витя
    22 февраля 2023
    Рекомендует этот товар
    Достоинства
    чистая синусоида на выходе, автоматический байпас, 6 розеток, USB интерфейс для связки с компьютером, высокая мощность 1800 Вт
    Недостатки
    интерфейсного кабеля не было в комплекте, дополнительные затраты на батареи
    Комментарии
    в использовании пару месяцев, батареи подключил сам, для этого в комплекте специальный кабель, ничего сложного.. в инструкции всё прописано. защищает сервера
    Ответить
    0 0
    В
    В
    Витя
    22 февраля 2023
    Рекомендует этот товар
    Достоинства
    чистая синусоида на выходе, автоматический байпас, 6 розеток, USB интерфейс для связки с компьютером, высокая мощность 1800 Вт
    Недостатки
    интерфейсного кабеля не было в комплекте, дополнительные затраты на батареи
    Комментарии
    в использовании пару месяцев, батареи подключил сам, для этого в комплекте специальный кабель, ничего сложного.. в инструкции всё прописано. защищает сервера
    Ответить
    0 0
    В
    Витя
    22 февраля 2023
    Рекомендует этот товар
    Достоинства
    чистая синусоида на выходе, автоматический байпас, 6 розеток, USB интерфейс для связки с компьютером, высокая мощность 1800 Вт
    Недостатки
    интерфейсного кабеля не было в комплекте, дополнительные затраты на батареи
    Комментарии
    в использовании пару месяцев, батареи подключил сам, для этого в комплекте специальный кабель, ничего сложного.. в инструкции всё прописано. защищает сервера
    Ответить
    0
    0
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    62 490₽
    749
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    мало
    В магазинах:
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