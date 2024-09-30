ИБП Ippon Innova G2 EURO 2000
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 117716
Производитель: Ippon
62 490₽
749
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Похожие товары
878
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
ИБП Ippon G2 3000VA
73 190₽
707
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
ИБП Ippon Smart Winner II 1500
58 990₽
О товаре
ИБП Ippon Innova G2 EURO 2000Универсальное решение для дома и офиса, которое обеспечит резервное питание вашего ПК и периферии. Эффективная мощность модели – 1800 Вт. Модель относится к устройствам с двойным преобразованием, которые сначала преобразуют переменный ток в постоянный, а затем выполняют обратное преобразование, обеспечивая форму напряжения в виде «чистой» синусоиды, что отлично подойдет даже для самого чувствительного оборудования. Кроме того, устройства такого типа всегда работают в режиме «онлайн» и не обладают временной задержкой при переключении. При максимальной нагрузке время работы модели может достигать 3.6 минут. Корпус отличается компактными размерами, что позволит легко разместить модель непосредственно на рабочем месте. Для удобства использования на лицевой панели предусмотрен небольшой экран и звуковые оповещения. Подключение оборудования производится при помощи 4 евророзеток, а также USB- и других портов.
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип
- с двойным преобразованием
- Тип выходных разъемов питания
- CEE 7 (евророзетка)
- Выходная мощность (ВА)
- 2000
- Выходная мощность (Вт)
- 1800
- Форма выходного сигнала
- синусоида
- Количество выходных разъемов питания
- 4
- Макс. поглощаемая энергия импульса, Дж
- 386
- Время работы при полной нагрузке, мин
- 3.6
- Коэффициент полезного действия
- 91%
Отзывы 2
Посмотреть все отзывы
В
В
Витя
22 февраля 2023
Достоинства
чистая синусоида на выходе, автоматический байпас, 6 розеток, USB интерфейс для связки с компьютером, высокая мощность 1800 Вт
Недостатки
интерфейсного кабеля не было в комплекте, дополнительные затраты на батареи
Комментарии
в использовании пару месяцев, батареи подключил сам, для этого в комплекте специальный кабель, ничего сложного.. в инструкции всё прописано. защищает сервера
В
В
Витя
22 февраля 2023
Достоинства
чистая синусоида на выходе, автоматический байпас, 6 розеток, USB интерфейс для связки с компьютером, высокая мощность 1800 Вт
Недостатки
интерфейсного кабеля не было в комплекте, дополнительные затраты на батареи
Комментарии
в использовании пару месяцев, батареи подключил сам, для этого в комплекте специальный кабель, ничего сложного.. в инструкции всё прописано. защищает сервера
В
Витя
22 февраля 2023
Достоинства
чистая синусоида на выходе, автоматический байпас, 6 розеток, USB интерфейс для связки с компьютером, высокая мощность 1800 Вт
Недостатки
интерфейсного кабеля не было в комплекте, дополнительные затраты на батареи
Комментарии
в использовании пару месяцев, батареи подключил сам, для этого в комплекте специальный кабель, ничего сложного.. в инструкции всё прописано. защищает сервера
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.