ИБП Powercom SPT-1500-II LCD UPS
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Код товара: 102922
Производитель: PowerCom
мало
мало
17 150₽
205
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Характеристики
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- Тип
- интерактивный
- Тип выходных разъемов питания
- IEC 320 C13 (компьютерный)
- Выходная мощность (ВА)
- 1500
- Выходная мощность (Вт)
- 1200
- Форма выходного сигнала
- синусоида
- Время переключения на батарею, мс
- 4
- Количество выходных разъемов питания
- 8 (из них с питанием от батарей - 8)
- Макс. поглощаемая энергия импульса, Дж
- 420
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