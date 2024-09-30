ИБП Ippon Back Basic 1500 Euro
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Код товара: 101020
Производитель: Ippon
21 390₽
256
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В магазинах:
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Характеристики
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- Тип
- интерактивный
- Тип выходных разъемов питания
- CEE 7 (евророзетка)
- Выходная мощность (ВА)
- 1500
- Выходная мощность (Вт)
- 900
- Форма выходного сигнала
- ступенчатая аппроксимация синусоиды
- Время работы при половинной нагрузке, мин
- 10
- Время переключения на батарею, мс
- 10
- Количество выходных разъемов питания
- 4 (из них с питанием от батарей - 4)
- Макс. поглощаемая энергия импульса, Дж
- 125
- Время работы при полной нагрузке, мин
- 1.5
- Коэффициент полезного действия
- 88%
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