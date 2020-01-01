Шредер Fellowes PowerShred 12C
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Код товара: 98439
Производитель: Fellowes
мало
мало
16 590₽
108
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Характеристики
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- Тип измельчения
- фрагменты
- Одновременная загрузка листов
- 12
- Объём корзины, л
- 18
- Уровень секретности
- 4
- Рабочий цикл
- 10 минут
- Переработка скрепок, степплерных скоб, кредиток
- да
- Уровень секретности по DIN 66399
- P-4
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