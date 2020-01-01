Шредер Buro Office BU-S1204D (секр.P-4)/фрагменты/12лист./21лтр./пл.карты/CD
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Код товара: 94563
Производитель: Buro
мало
мало
4 690₽
56
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Характеристики
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- Тип измельчения
- фрагменты
- Одновременная загрузка листов
- 12
- Объём корзины, л
- 21
- Уровень секретности
- 4
- Рабочий цикл
- 3 минуты
- Переработка CD и DVD
- да
- Уровень секретности по DIN 66399
- P-4
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