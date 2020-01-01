Шредер Buro BU-S506C
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Код товара: 88335
Производитель: Buro
мало
мало
2 690₽
32
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Характеристики
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- Тип измельчения
- фрагменты
- Одновременная загрузка листов
- 5
- Объём корзины, л
- 12
- Уровень секретности
- 2
- Рабочий цикл
- 3 минуты
- Прочее
- Размер фрагментов 4х36 мм; ширина загрузочного слота 220 мм
- Переработка скрепок, степплерных скоб, кредиток
- нет
- Переработка CD и DVD
- нет
- Уровень секретности по DIN 66399
- P-4
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