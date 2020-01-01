Сканер штрих-кода Eclipse MK5145
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Код товара: 94823
Производитель: Eclipse
31 декабря
31 декабря
5 690₽
68
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Характеристики
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- Тип
- лазерный
- Исполнение
- ручной
- Цвет
- белый
- Способ подключения
- проводное
- Максимальное расстояние считывания, см
- 18
- Скорость сканирования
- 72 скан/с
- Типы считываемых кодов
- 1D
- Интерфейсы
- USB
- Вес, г
- 97
- Дополнительно
- выдерживает падения на бетонный пол с высоты 1,5 м
- Длина кабеля, м
- 1.5
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