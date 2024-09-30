Сканер штрих-кода Mindeo MD6600-HD
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Код товара: 123778
Производитель: Mindeo
4 990₽
59
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В наличии
В магазинах:
В наличии
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Характеристики
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- Тип
- сканер
- Исполнение
- ручной
- Цвет
- черный
- Способ подключения
- проводное
- Максимальное расстояние считывания, см
- 43
- Скорость сканирования
- 100 скан/с
- Типы считываемых кодов
- 1D, 2D
- Интерфейсы
- USB
- Потребляемая мощность в рабочем режиме, Вт
- 1.5
- Вес, г
- 132
- Дополнительно
- выдерживает падения с высоты 2 м, уровень освещенности 100 000 люкс
- Длина кабеля, м
- 2
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