Сканер ШК (ручной, 2D имидж, черный) 1470g, кабель USB
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Код товара: 101707
Производитель: Honeywell
31 декабря
31 декабря
4 990₽
59
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Характеристики
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- Тип
- имидж
- Исполнение
- ручной
- Цвет
- черный
- Максимальное расстояние считывания, см
- 0
- Скорость сканирования
- 72 скан/с
- Потребляемая мощность в рабочем режиме, Вт
- 0.45
- Вес, г
- 130
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