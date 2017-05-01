Сканер планшетный Canon CanoScan LiDE 300
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Код товара: 80008
Производитель: Canon
7 990₽
89
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Характеристики
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- Тип
- планшетный
- Тип датчика
- CIS
- Интерфейс
- USB 2.0
- Совместимость
- PC, MAC
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