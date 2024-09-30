Сканер планшетный Canon Canoscan LIDE400
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12 100₽
145
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В магазинах:
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Характеристики
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- Тип
- планшетный
- Интерфейс
- USB-Type C (совместимый с USB 3.0 и 2.0)
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