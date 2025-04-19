Сканер протяжный HP ScanJet Pro 3000 s4 [6FW07A]
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Код товара: 139718
Производитель: HP
61 000₽
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бесплатно,в 1 магазине
бесплатно,в 1 магазине
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Характеристики
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- Тип
- протяжный
- Тип датчика
- CIS
- Интерфейс
- USB
- Совместимость
- PC
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Вопросы и ответы
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Г
Гость 88
19 апреля 2025
Цена какая?? И есть ли в наличии?
1
0 0
0
05.ru
20.04.2025 20:37:27
Здравствуйте! Товара нет в наличии, поэтому цена не указана.
Ответить
0 0
Г
Гость 88
19 апреля 2025
Цена какая?? И есть ли в наличии?
1
0
0