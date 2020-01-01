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Принтеры
Принтер лазерный HP Laser 107a [4ZB77A]

Принтер лазерный HP Laser 107a [4ZB77A]

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Принтер лазерный HP Laser 107a [4ZB77A]
Принтер лазерный HP Laser 107a [4ZB77A]
Принтер лазерный HP Laser 107a [4ZB77A]
Принтер лазерный HP Laser 107a [4ZB77A]
Принтер лазерный HP Laser 107a [4ZB77A]
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 94558
Производитель: HP
В наличии
В наличии
14 950₽
179
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Характеристики
Тип печати
лазерный
Цветность печати
черно-белая
Максимальный формат
A4
Количество страниц в месяц
10000
Область применения
малый офис
Размещение
настольный
Модель принтера
HP Laser 107a
Скорость ч/б печати (A4), стр/мин
20
Интерфейсы
USB
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179
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Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа