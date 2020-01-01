Принтер лазерный HP Laser 107w
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Код товара: 91925
Производитель: HP
В наличии
В наличии
15 990₽
191
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Характеристики
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- Тип печати
- лазерный
- Цветность печати
- черно-белая
- Максимальный формат
- A4
- Количество страниц в месяц
- 10000
- Область применения
- малый офис
- Модель принтера
- HP Laser 107w
- Размещение
- настольный
- Скорость ч/б печати (A4), стр/мин
- 20
- Интерфейсы
- USB, Wi-Fi
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