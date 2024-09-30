Принтер лазерный PANTUM P2207

О товаре

Принтер монохромный Pantum P2207 Принтер Pantum P2207 – узнаваемые черты дизайна и стильный черный цвет. Аппарат кардинально отличается от своих предшественников незаурядным дизайном и функциональностью. Загрузочный отсек для бумаги вмещает в себя до 150 листов. Время, затраченное на ожидание первой напечатанной страницы, было сокращено до 7.8 секунды. Аппарат оснащен одним картриджем с тонером и возможностью печатать на различных форматах бумаги. Картриджи производятся в двух вариациях – базовой и расширенной. Pantum P2207 оснащен технологией лазерной печати с максимальным разрешением в 1200х1200 dpi. Скорость печатания документов достигает 20 страниц в минуту. Встроенный центральный процессор имеет тактовую частоту 600 МГц и ОП 128 мегабайта. Также в модель встроен разъем для установки карты памяти типа компакт. Способ подключения к ПК идет через высокоскоростной кабель USB. Аппарат подходит для операционных систем Windows, Mac OS и других. Небольшой размер. Максимальная отдача Благодаря компактной форме можно свободно размещать в любом месте Настройка без лишних забот Установка драйвера в 1 клик позволит вам быстро приступить к работе Надежный и долговечный Внутри компактного корпуса находится металлическая рама, которая позволит продлить срок службы аппарата