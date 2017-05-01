Принтер Kyocera Ecosys P2040dn
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Код товара: 85479
Производитель: Kyocera
34 990₽
419
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Характеристики
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- Тип печати
- лазерный
- Цветность печати
- черно-белая
- Максимальный формат
- A4
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