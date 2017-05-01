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Принтер лазерный Canon i-SENSYS LBP214dw
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Код товара: 80308
Производитель: Canon
21 790₽
261
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Характеристики
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- Тип печати
- лазерный
- Цветность печати
- черно-белая
- Максимальный формат
- A4
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