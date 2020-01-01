Принтер лазерный HP LaserJet Pro M203dn
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Код товара: 74594
Производитель: HP
мало
мало
19 990₽
239
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Характеристики
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- Тип печати
- лазерный
- Цветность печати
- черно-белая
- Максимальный формат
- A4
- Количество страниц в месяц
- 30000
- Область применения
- малый офис
- Размещение
- настольный
- Модель принтера
- HP LaserJet Pro M203dn
- Скорость ч/б печати (A4), стр/мин
- 28
- Интерфейсы
- USB, Ethernet (RJ-45)
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