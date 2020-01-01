Принтер лазерный Canon i-SENSYS LBP6030B
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Код товара: 5377
Производитель: Canon
Гарантия: 12 мес.
мало
мало
19 250₽
220
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О товаре
принтер, A4, печать лазерная ч/б, 18 стр/мин ч/б, 32 Мб, USB
Характеристики
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- Тип печати
- лазерный
- Цветность печати
- черно-белая
- Максимальный формат
- A4
- Количество страниц в месяц
- 5000
- Область применения
- персональный
- Модель принтера
- Canon i-SENSYS LBP-6030B
- Размещение
- настольный
- Скорость ч/б печати (A4), стр/мин
- 18
- Интерфейсы
- USB
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