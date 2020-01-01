Принтер струйный Epson L1300
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Код товара: 43510
Производитель: Epson
мало
мало
69 990₽
839
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О товаре
принтер, A3, печать пьезоэлектрическая струйная цветная, 4-цветная, 15 стр/мин ч/б, 5.5 стр/мин цветн., 5760x1440 dpi, подача: 100 лист., вывод: 50 лист., USB, печать фотографий
Характеристики
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- Тип печати
- струйный
- Цветность печати
- цветная
- Максимальный формат
- A3
- Область применения
- персональный, офис
- Размещение
- настольный
- Модель принтера
- Epson L1300
- Скорость ч/б печати (A4), стр/мин
- 30
- Интерфейсы
- USB
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