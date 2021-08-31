Принтер струйный Epson L805
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Код товара: 23754
Производитель: Epson
В наличии
В наличии
30 990₽
371
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О товаре
принтер, A4, печать пьезоэлектрическая струйная, 6-цветная, 37 стр/мин ч/б, 38 стр/мин цветн., USB, Wi-Fi, печать фото, печать на CD/DVD
Характеристики
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- Тип печати
- струйный
- Цветность печати
- цветная
- Максимальный формат
- A4
- Область применения
- для дома
- Размещение
- настольный
- Модель принтера
- Epson L805
- Функции печати
- печать без полей, система непрерывной подачи чернил (СНПЧ), печать фотографий
- Скорость ч/б печати (A4), стр/мин
- 37
- Интерфейсы
- USB, Wi-Fi
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Вопросы и ответы
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М
Марат
31 августа 2021
Гарантия какая на принтер?
1
0 0
0
05.ru
31.08.2021 15:54:18
Добрый день! Гарантия от магазина - 15 дней на обмен/возврат в случае брака и год гарантии от производителя, на бесплатное сервисное обслуживание)
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0 0
М
Марат
31 августа 2021
Гарантия какая на принтер?
1
0
0