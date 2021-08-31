Принтер струйный Epson L805

Кола

Мы доставляем продукты по Каспийску

Доставка продуктов по Каспийску

Перейти
Перезвоните мне
Телеграм
WhatsApp
Список категорий
Телефоны и гаджеты
Телефоны и гаджеты
Смартфоны
Аксессуары для гаджетов
Смарт-часы и фитнес-браслеты
Планшеты
Наушники
Кнопочные телефоны
Фотоаппараты
Электронные книги
Видеокамеры
Bluetooth-гарнитуры
Портативные радиостанции
Смарт-очки
XiaomiSamsungAppleSonyPhilipsHIPER
Компьютерная техника
Компьютерная техника
Комплектующие
Ноутбуки
Периферийные устройства
Компьютеры 05.ru
Моноблоки
Мониторы
Устройства хранения данных
Проекционное оборудование
Неттопы
AcerApplePhilipsSamsungXiaomiHIPERLG
Офисная техника и сети
Офисная техника и сети
Офисная техника
Сетевое оборудование
Расходные материалы
Программное обеспечение
Источники бесперебойного питания
Видеонаблюдение
Сетевые фильтры
Стабилизаторы
Телевизоры, аудио, видео
Телевизоры, аудио, видео
Телевизоры
Аксессуары для ТВ
Аудиотехника
DVD и BluRay проигрыватели
LGSamsungSonyXiaomiPhilips
Климатическая техника
Климатическая техника
Кондиционеры
Вентиляторы
Увлажнители и очистители воздуха
Обогреватели
Домашние метеостанции
Тепловые пушки
Аксессуары для климатического оборудования
ElectroluxXiaomiDysonHIPERLGPhilips
Бытовая техника
Бытовая техника
Крупная бытовая техника
Техника для дома
Техника для кухни
Встраиваемая техника
Приготовление кофе и чая
Фильтры для воды
Красота, здоровье
Красота, здоровье
Приборы для укладки
Сушка волос
Стрижка и бритье
Напольные весы
Медицинские приборы
Эпиляторы
Массажеры
Витамины, БАД и добавки
Гигиена полости рта
Коктейли
Зеркала
Солевые лампы
Очки для зрения
Щетки для волос
PhilipsDysonXiaomi
Спорт и одежда
Спорт и одежда
Фитнес и аксессуары
Силовые тренировки
Мячи
Плавание
Активный отдых
Командный спорт
Бытовая химия и гигиена
Бытовая химия и гигиена
Средства для уборки
Средства для стирки
Средства личной гигиены
Уходовая косметика
Детская гигиена
Хозяйственные товары
Средства для мытья посуды
Книги и канцтовары
Книги и канцтовары
Школьные принадлежности
Офисные принадлежности
Письменные принадлежности
Ежедневники, блокноты
Подарочные сертификаты
Книги
Мерч «Это 05»
Мерч «Это 05»
Футболки
Закладки
Открытки
Браслеты
Игры, развлечения, хобби
Игры, развлечения, хобби
Игровые приставки
Видеоигры
Аксессуары для игровых приставок
Электротранспорт
Настольные игры
Товары для детей
Оформление праздников
Квадрокоптеры
Радиоуправляемые модели
Пазлы
Аксессуары для квадрокоптеров
Картины по номерам
HIPERHasbroSonyBerlingoLori
Дом, мебель, ремонт
Дом, мебель, ремонт
Посуда
Уход за одеждой и бельем
Инструменты
Кресла
Умный дом
Освещение
Фурнитура для мебели
Товары для отдыха
БюрократМеттаChairman
Автомобильная техника
Автомобильная техника
Электроника и техника
Аудио и видео
Аксессуары для автомобилей
Автомобильные инструменты
Уцененные товары
Уцененные товары
Бытовая техника
Компьютерная техника и периферия
Телефоны и гаджеты
Красота и здоровье
ТВ, игры, аудио и видео
Аксессуары
Климатическая техника
Офисная техника и сети
Samsung
8 (800) 511-05-05
Перезвоните мне
Телеграм
WhatsApp
Город

Вход или регистрация
Сравнение
Избранное
Поддержка
Продукты
Каталог
Корзина
Профиль
05.ru
Каталог
Офисная техника и сети
Офисная техника
Принтеры и МФУ
Принтеры
Принтер струйный Epson L805

Принтер струйный Epson L805

0 отзывов
Наведите на фотографию для увеличения
Принтер струйный Epson L805
Принтер струйный Epson L805
Принтер струйный Epson L805
Принтер струйный Epson L805
Принтер струйный Epson L805
Принтер струйный Epson L805
Принтер струйный Epson L805
Принтер струйный Epson L805
Принтер струйный Epson L805
Принтер струйный Epson L805
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
В сравнение
В избранное
Код товара: 23754
Производитель: Epson
В наличии
В наличии
30 990₽
371
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа

Аксессуары
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Чернила Epson T6731
1 990₽
Чернила Epson T6731
В корзину
Чернила Epson T6731
Чернила Epson T6731
1 990₽
Посмотреть все аксессуары
О товаре
принтер, A4, печать  пьезоэлектрическая струйная, 6-цветная, 37 стр/мин ч/б, 38 стр/мин цветн., USB, Wi-Fi, печать фото, печать на CD/DVD
Характеристики
Тип печати
струйный
Цветность печати
цветная
Максимальный формат
A4
Область применения
для дома
Размещение
настольный
Модель принтера
Epson L805
Функции печати
печать без полей, система непрерывной подачи чернил (СНПЧ), печать фотографий
Скорость ч/б печати (A4), стр/мин
37
Интерфейсы
USB, Wi-Fi
Посмотреть все характеристики

Отзывов ещё нет — ваш может стать первым

Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.

Похожие товары
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
365
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Принтер лазерный HP LaserJet Pro M203dw
30 490₽
365
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Принтер лазерный HP LaserJet Pro M203dw
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
293
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Принтер лазерный Canon [LBP226DW] 3516C007
28 590₽
293
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Принтер лазерный Canon [LBP226DW] 3516C007
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
311
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Принтер лазерный HP LaserJet Pro M404dw [W1A56A]
25 990₽
311
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Принтер лазерный HP LaserJet Pro M404dw [W1A56A]
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
392
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Принтер лазерный PANTUM BP5100DN
32 690₽
392
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Принтер лазерный PANTUM BP5100DN
365
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Принтер лазерный HP LaserJet Pro M203dw
Принтер лазерный HP LaserJet Pro M203dw
30 490₽
293
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Принтер лазерный Canon [LBP226DW] 3516C007
Принтер лазерный Canon [LBP226DW] 3516C007
28 590₽
311
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Принтер лазерный HP LaserJet Pro M404dw [W1A56A]
Принтер лазерный HP LaserJet Pro M404dw [W1A56A]
25 990₽
392
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Принтер лазерный PANTUM BP5100DN
Принтер лазерный PANTUM BP5100DN
32 690₽
Вопросы и ответы
М
Марат
31 августа 2021
Гарантия какая на принтер?
1 Ответить
0 0
0
05.ru
31.08.2021 15:54:18
Добрый день! Гарантия от магазина - 15 дней на обмен/возврат в случае брака и год гарантии от производителя, на бесплатное сервисное обслуживание)
Ответить
0 0
М
Марат
31 августа 2021
Гарантия какая на принтер?
1 Ответить
0
0
Читать все вопросы и ответы
В сравнение
В избранное
В наличии
В наличии
30 990₽
371
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа