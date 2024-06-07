О товаре

Принтер лазерный Pantum P2500W Принтер Pantum P2500W имеет компактные габариты и массу всего в 5 килограмм. Дополнительное устройство картридера для чтения карт памяти и установленный высокочастотный процессор позволяют использовать аппарат в автономном режиме без подключения к ПК. Агрегат способен воспроизводить только черно-белые текстовые документы с разрешением в 1200х1200 dpi. Максимальная загрузка составляет стандартный объем в 150 листов. Разработчики выбрали технологию лазерной печати документов. Предусмотрена печать на таких носителях, как карточки, этикетки и многое другое. Pantum P2500W обладает высокоскоростной печатью, скорость которой составляет 22 страницы в минуту, а время разогрева перед печатью было сокращенно до 7,8 секунды. Оптимальный формат бумаги, поддерживаемый принтером, имеет стандартные размеры А4. Установленный картридж способен напечатать 1600 страниц текстового документа. Комплект оснащен установочным диском и сетевым кабелем. Программное обеспечение агрегата совместимо с различными ОС. Небольшой размер. Максимальная отдача Благодаря компактной форме можно свободно размещать в любом месте Настройка без лишних забот Установка драйвера в 1 клик позволит вам быстро приступить к работе Надежный и долговечный Внутри компактного корпуса находится металлическая рама, которая позволит продлить срок службы аппарата Работаем без проводов Наличие WIFI позволит сделать печать еще удобнее