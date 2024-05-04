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Принтер лазерный PANTUM P2200

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Принтер лазерный PANTUM P2200
Принтер лазерный PANTUM P2200
Принтер лазерный PANTUM P2200
Принтер лазерный PANTUM P2200
Принтер лазерный PANTUM P2200
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
нет отзывов
1
вопрос
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Код товара: 188311
Производитель: PANTUM
нет отзывов
1
вопрос
8 590₽
103
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Принтер лазерный PANTUM P2500NW
9 990₽
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Принтер лазерный PANTUM P2500NW
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Принтер лазерный PANTUM P2516
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Принтер лазерный PANTUM P2500
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Принтер лазерный PANTUM P2500W
8 990₽
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Принтер лазерный PANTUM P2500W
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Принтер лазерный PANTUM P2500NW
Принтер лазерный PANTUM P2500NW
9 990₽
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Принтер лазерный PANTUM P2516
Принтер лазерный PANTUM P2516
8 490₽
107
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Принтер лазерный PANTUM P2500
Принтер лазерный PANTUM P2500
8 990₽
107
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Принтер лазерный PANTUM P2500W
Принтер лазерный PANTUM P2500W
8 990₽
О товаре

Принтер лазерный Pantum P2200

Принтер Pantum P2200 является олицетворением качества. Малогабаритный аппарат, вес которого не превышает 5 килограмм, обладает высокой производительностью, скоростью печати документов – 22 страницы в минуту, и требуемым ожиданием перед началом печати, которое не превышает 7,8 секунды. В модели адаптирована технология лазерной печати документов, которая отличается высокоскоростной и качественной печатью. Это позволяет получить документ с разрешением в 1200х1200 dpi. Месячная производительность, рекомендуемая производителем, составляет 15000 документов текстового формата. Разработчики Pantum P2200 учли требования к принтерам и встроили в аппарат высокочастотный центральный процессор с ОП размером 64 мегабайта. Устройство предусматривает установку одного картриджа с тонером для черно-белой печати документов. Максимальная загрузка бумаги насчитывает 150 страниц.
  • Небольшой размер. Максимальная отдача
    • Благодаря компактной форме можно свободно размещать в любом месте
  • Настройка без лишних забот
    • Установка драйвера в 1 клик позволит вам быстро приступить к работе
  • Надежный и долговечный
    • Внутри компактного корпуса находится металлическая рама, которая позволит продлить срок службы аппарата
    Характеристики
    Тип печати
    лазерный
    Цветность печати
    черно-белая
    Максимальный формат
    A4
    Количество цветов
    1
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    Вопросы и ответы
    Н
    Наргиз
    4 мая 2024
    Есть ли на данном принтере wi fi?
    1 Ответить
    0 0
    0
    05.ru
    06.05.2024 20:26:12
    Здравствуйте! да
    Ответить
    0 0
    Н
    Наргиз
    4 мая 2024
    Есть ли на данном принтере wi fi?
    1 Ответить
    0
    0
    Читать все вопросы и ответы
    В сравнение
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    8 590₽
    103
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    1 = 1₽
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    Рассрочка

    В рассрочку за 2 580 ₽

    Самовывоз

    бесплатно,

    в 3 магазинах

    бесплатно,

    в 3 магазинах

    Доставка

    бесплатно,

    сегодня

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