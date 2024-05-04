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Принтер лазерный Pantum P2200 Принтер Pantum P2200 является олицетворением качества. Малогабаритный аппарат, вес которого не превышает 5 килограмм, обладает высокой производительностью, скоростью печати документов – 22 страницы в минуту, и требуемым ожиданием перед началом печати, которое не превышает 7,8 секунды. В модели адаптирована технология лазерной печати документов, которая отличается высокоскоростной и качественной печатью. Это позволяет получить документ с разрешением в 1200х1200 dpi. Месячная производительность, рекомендуемая производителем, составляет 15000 документов текстового формата. Разработчики Pantum P2200 учли требования к принтерам и встроили в аппарат высокочастотный центральный процессор с ОП размером 64 мегабайта. Устройство предусматривает установку одного картриджа с тонером для черно-белой печати документов. Максимальная загрузка бумаги насчитывает 150 страниц. Небольшой размер. Максимальная отдача Благодаря компактной форме можно свободно размещать в любом месте Настройка без лишних забот Установка драйвера в 1 клик позволит вам быстро приступить к работе Надежный и долговечный Внутри компактного корпуса находится металлическая рама, которая позволит продлить срок службы аппарата