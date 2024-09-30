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Принтер лазерный PANTUM P2500

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Принтер лазерный PANTUM P2500
Принтер лазерный PANTUM P2500
Принтер лазерный PANTUM P2500
Принтер лазерный PANTUM P2500
Принтер лазерный PANTUM P2500
Принтер лазерный PANTUM P2500
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Фото товара
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Код товара: 163444
Производитель: PANTUM
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8 690₽
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Принтер лазерный PANTUM P2207
8 390₽
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Принтер лазерный PANTUM P2500NW
9 190₽
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Принтер лазерный PANTUM P2516
7 990₽
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Принтер лазерный PANTUM P2200
8 490₽
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Принтер лазерный PANTUM P2500W
8 990₽
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Принтер лазерный PANTUM P2207
Принтер лазерный PANTUM P2207
8 390₽
Принтер лазерный PANTUM P2207
Принтер лазерный PANTUM P2207
8 390₽
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Принтер лазерный PANTUM P2500NW
Принтер лазерный PANTUM P2500NW
9 190₽
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Принтер лазерный PANTUM P2516
Принтер лазерный PANTUM P2516
7 990₽
101
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Принтер лазерный PANTUM P2200
Принтер лазерный PANTUM P2200
8 490₽
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Принтер лазерный PANTUM P2500W
Принтер лазерный PANTUM P2500W
8 990₽
О товаре

Принтер Pantum P2500

Принтер лазерный Pantum P2500 обладает компактными размерами, классическим исполнением и весьма высокими показателями производительности. Лазерная технология черно-белой печати обеспечивает формирование четких и насыщенных отпечатков формата до А4. За одну минуту принтер позволяет распечатать около 22 страниц. Ресурс картриджа Pantum PC-211EV с тонером черного цвета составляет около 1600 страниц. Принтер лазерный Pantum P2500 предусматривает печать на бумаге разной степени плотности, открытках, пленке OHP. Емкость подачи рассчитана на загрузку 150 листов бумаги. Подключение устройства к компьютеру осуществляется посредством проводного интерфейса USB версии 2.0. Панель управления с кнопками и обозначениями гарантирует простой выбор необходимых параметров.
Характеристики
Тип печати
лазерный
Цветность печати
черно-белая
Максимальный формат
A4
Количество страниц в месяц
15000
Область применения
малый офис
Размещение
настольный
Модель принтера
Pantum P2500
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8 690₽
104
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В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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    завтра

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

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