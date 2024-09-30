Принтер лазерный PANTUM P2500
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Код товара: 163444
Производитель: PANTUM
8 690₽
104
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О товаре
Принтер Pantum P2500Принтер лазерный Pantum P2500 обладает компактными размерами, классическим исполнением и весьма высокими показателями производительности. Лазерная технология черно-белой печати обеспечивает формирование четких и насыщенных отпечатков формата до А4. За одну минуту принтер позволяет распечатать около 22 страниц. Ресурс картриджа Pantum PC-211EV с тонером черного цвета составляет около 1600 страниц. Принтер лазерный Pantum P2500 предусматривает печать на бумаге разной степени плотности, открытках, пленке OHP. Емкость подачи рассчитана на загрузку 150 листов бумаги. Подключение устройства к компьютеру осуществляется посредством проводного интерфейса USB версии 2.0. Панель управления с кнопками и обозначениями гарантирует простой выбор необходимых параметров.
Характеристики
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- Тип печати
- лазерный
- Цветность печати
- черно-белая
- Максимальный формат
- A4
- Количество страниц в месяц
- 15000
- Область применения
- малый офис
- Размещение
- настольный
- Модель принтера
- Pantum P2500
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