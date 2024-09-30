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Принтер Pantum P2516 Принтер лазерный Pantum P2516 – функциональное домашнее оборудование с лазерной технологией черно-белой печати. Прибор действует со скоростью 22 стр/мин, создавая четкий оттиск на листах A4. Для работы используется фирменный картридж, объема которого хватит на 1600 страниц. Модель Pantum P2516 оснащена выходным лотком на 100 страниц и емкостью для подачи 150 страниц. Оборудование способно печатать на обычной, толстой и тонкой бумаге, карточках, этикетках и пленке. Принтер совместим с тремя ОС, дополнен стандартным интерфейсом USB 2.0. Небольшой размер. Максимальная отдача Благодаря компактной форме можно свободно размещать в любом месте Настройка без лишних забот Установка драйвера в 1 клик позволит вам быстро приступить к работе Надежный и долговечный Внутри компактного корпуса находится металлическая рама, которая позволит продлить срок службы аппарата