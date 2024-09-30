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Принтер лазерный PANTUM P2516

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Принтер лазерный PANTUM P2516
Принтер лазерный PANTUM P2516
Принтер лазерный PANTUM P2516
Принтер лазерный PANTUM P2516
Принтер лазерный PANTUM P2516
Принтер лазерный PANTUM P2516
Принтер лазерный PANTUM P2516
Принтер лазерный PANTUM P2516
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
5
1 отзыв
1
вопрос
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Код товара: 163442
Производитель: PANTUM
5
1 отзыв
1
вопрос

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Принтер лазерный PANTUM P2207
8 390₽
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Принтер лазерный PANTUM P2207
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Принтер лазерный PANTUM P2500NW
9 190₽
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Принтер лазерный PANTUM P2500NW
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Принтер лазерный PANTUM P2500
8 690₽
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Принтер лазерный PANTUM P2200
8 490₽
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Принтер лазерный PANTUM P2500W
8 990₽
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Принтер лазерный PANTUM P2500W
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Принтер лазерный PANTUM P2207
Принтер лазерный PANTUM P2207
8 390₽
Принтер лазерный PANTUM P2207
Принтер лазерный PANTUM P2207
8 390₽
110
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Принтер лазерный PANTUM P2500NW
Принтер лазерный PANTUM P2500NW
9 190₽
104
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Принтер лазерный PANTUM P2500
Принтер лазерный PANTUM P2500
8 690₽
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Принтер лазерный PANTUM P2200
Принтер лазерный PANTUM P2200
8 490₽
107
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Принтер лазерный PANTUM P2500W
Принтер лазерный PANTUM P2500W
8 990₽
О товаре

Принтер Pantum P2516

Принтер лазерный Pantum P2516 – функциональное домашнее оборудование с лазерной технологией черно-белой печати. Прибор действует со скоростью 22 стр/мин, создавая четкий оттиск на листах A4. Для работы используется фирменный картридж, объема которого хватит на 1600 страниц. Модель Pantum P2516 оснащена выходным лотком на 100 страниц и емкостью для подачи 150 страниц. Оборудование способно печатать на обычной, толстой и тонкой бумаге, карточках, этикетках и пленке. Принтер совместим с тремя ОС, дополнен стандартным интерфейсом USB 2.0.
  • Небольшой размер. Максимальная отдача
    • Благодаря компактной форме можно свободно размещать в любом месте
  • Настройка без лишних забот
    • Установка драйвера в 1 клик позволит вам быстро приступить к работе
  • Надежный и долговечный
    • Внутри компактного корпуса находится металлическая рама, которая позволит продлить срок службы аппарата
    Характеристики
    Тип печати
    лазерный
    Цветность печати
    черно-белая
    Максимальный формат
    A4
    Количество страниц в месяц
    15000
    Область применения
    малый офис
    Размещение
    настольный
    Модель принтера
    Pantum P2516
    Функции печати
    печать фотографий
    Посмотреть все характеристики
    Отзывы 1
    5
    1 отзыв
    Общий рейтинг
    1 отзыв
    5
    5 звезд
    1
    4 звезды
    0
    3 звезды
    0
    2 звезды
    0
    1 звезда
    0
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    Ф
    Ф
    Фарид
    5 января 2024
    Рекомендует этот товар
    Достоинства
    Очень удобно, когда нужно срочно распечатать и отксерить всякие документы для подачи в государственные учреждения. В таком режиме эксплуатации, думаю, прослужит долгие годы. За эту цену, на дату покупки, ничего более лучше я не нашел. Да и производитель прочно занял свое место на рынке среди других более именитых брендов.
    Недостатки
    Недостатки не обнаружил, и, надеюсь, когда наступит время заправлять картридж проблем не возникнет.
    Ответить
    1 0
    Ф
    Фарид
    5 января 2024
    Рекомендует этот товар
    Достоинства
    Очень удобно, когда нужно срочно распечатать и отксерить всякие документы для подачи в государственные учреждения. В таком режиме эксплуатации, думаю, прослужит долгие годы. За эту цену, на дату покупки, ничего более лучше я не нашел. Да и производитель прочно занял свое место на рынке среди других более именитых брендов.
    Недостатки
    Недостатки не обнаружил, и, надеюсь, когда наступит время заправлять картридж проблем не возникнет.
    Ответить
    1
    0
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    Вопросы и ответы
    Х
    Хизири
    17 августа 2022
    Здравствуйте, заказал смартфон, недолго будет в обработке?
    2 Ответить
    0 0
    0
    05.ru
    21.08.2022 12:00:35
    Добрый день! Можете написать в чат на нашем сайте, или позвонить на горячую линию 88005110505 мы Вас проконсультируем
    Ответить
    0 0
    Г
    Гость 14
    04.09.2022 20:01:30
    Хизри, долго, брат
    Ответить
    0 0
    Х
    Хизири
    17 августа 2022
    Здравствуйте, заказал смартфон, недолго будет в обработке?
    2 Ответить
    0
    0
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    7 990₽
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