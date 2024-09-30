Принтер лазерный HP LaserJet Enterprise M507dn
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Код товара: 157758
Производитель: HP
51 990₽
623
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Характеристики
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- Тип печати
- лазерный
- Цветность печати
- черно-белая
- Максимальный формат
- A4
- Количество страниц в месяц
- 150000
- Область применения
- большой офис
- Размещение
- настольный
- Модель принтера
- HP LaserJet Enterprise M507dn
- Функции печати
- автоматическая двусторонняя печать
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