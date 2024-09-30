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Принтер Pantum P2500NW Соответствующий формату A4 принтер лазерный Pantum P2500NW предназначен для малых офисов. Модель подходит для распечатки документов и других материалов. В частности, принтер будет полезен студентам ВУЗов и школьникам. Вам не придется долго ждать начала процесса печати: время выхода первого отпечатка составляет лишь 7.8 с. Если документ, который нужно напечатать, содержит много страниц, то, ожидая окончания печати, вы не потеряете много времени. Дело в том, что, несмотря на компактность и легкость, принтер отличается высокой (22 страницы в минуту) максимальной скоростью печати. Принтер Pantum P2500NW способен печатать на бумаге, плотность которой лежит в пределах от 60 до 105 г/м². Емкость выходного лотка составляет 100 страниц. Емкость подачи – 150 страниц. Предусмотрена функция ручной подачи. Важным для многих пользователей свойством модели является поддержка Wi-Fi и Ethernet. Локальное подключение принтера организуется с помощью USB-интерфейса. Информация о работе принтера отображается с помощью светодиодных индикаторов. Принтер имеет классический дизайн. Небольшой размер. Максимальная отдача Благодаря компактной форме можно свободно размещать в любом месте Настройка без лишних забот Установка драйвера в 1 клик позволит вам быстро приступить к работе Работаем без проводов Наличие WIFI позволит сделать печать еще удобнее Надежный и долговечный Внутри компактного корпуса находится металлическая рама, которая позволит продлить срок службы аппарата