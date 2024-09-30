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Принтер лазерный PANTUM P2500NW

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Принтер лазерный PANTUM P2500NW
Принтер лазерный PANTUM P2500NW
Принтер лазерный PANTUM P2500NW
Принтер лазерный PANTUM P2500NW
Принтер лазерный PANTUM P2500NW
Принтер лазерный PANTUM P2500NW
Принтер лазерный PANTUM P2500NW
Принтер лазерный PANTUM P2500NW
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
нет отзывов
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вопрос
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Код товара: 156352
Производитель: PANTUM
нет отзывов
1
вопрос

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Принтер лазерный PANTUM P2207
8 390₽
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Принтер лазерный PANTUM P2516
7 990₽
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Принтер лазерный PANTUM P2500
8 690₽
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Принтер лазерный PANTUM P2200
8 490₽
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Принтер лазерный PANTUM P2500W
8 990₽
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Принтер лазерный PANTUM P2500W
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Принтер лазерный PANTUM P2207
Принтер лазерный PANTUM P2207
8 390₽
Принтер лазерный PANTUM P2207
Принтер лазерный PANTUM P2207
8 390₽
95
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Принтер лазерный PANTUM P2516
Принтер лазерный PANTUM P2516
7 990₽
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Принтер лазерный PANTUM P2500
Принтер лазерный PANTUM P2500
8 690₽
101
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Принтер лазерный PANTUM P2200
Принтер лазерный PANTUM P2200
8 490₽
107
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Принтер лазерный PANTUM P2500W
Принтер лазерный PANTUM P2500W
8 990₽
О товаре

Принтер Pantum P2500NW

Соответствующий формату A4 принтер лазерный Pantum P2500NW предназначен для малых офисов. Модель подходит для распечатки документов и других материалов. В частности, принтер будет полезен студентам ВУЗов и школьникам. Вам не придется долго ждать начала процесса печати: время выхода первого отпечатка составляет лишь 7.8 с. Если документ, который нужно напечатать, содержит много страниц, то, ожидая окончания печати, вы не потеряете много времени. Дело в том, что, несмотря на компактность и легкость, принтер отличается высокой (22 страницы в минуту) максимальной скоростью печати. Принтер Pantum P2500NW способен печатать на бумаге, плотность которой лежит в пределах от 60 до 105 г/м². Емкость выходного лотка составляет 100 страниц. Емкость подачи – 150 страниц. Предусмотрена функция ручной подачи. Важным для многих пользователей свойством модели является поддержка Wi-Fi и Ethernet. Локальное подключение принтера организуется с помощью USB-интерфейса. Информация о работе принтера отображается с помощью светодиодных индикаторов. Принтер имеет классический дизайн.
  • Небольшой размер. Максимальная отдача
    • Благодаря компактной форме можно свободно размещать в любом месте
  • Настройка без лишних забот
    • Установка драйвера в 1 клик позволит вам быстро приступить к работе
  • Работаем без проводов
    • Наличие WIFI позволит сделать печать еще удобнее
  • Надежный и долговечный
    • Внутри компактного корпуса находится металлическая рама, которая позволит продлить срок службы аппарата
    Характеристики
    Тип печати
    лазерный
    Цветность печати
    черно-белая
    Максимальный формат
    A4
    Количество страниц в месяц
    15000
    Область применения
    малый офис
    Размещение
    настольный
    Модель принтера
    Pantum P2500NW
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    Вопросы и ответы
    П
    Пашаев
    2 февраля 2022
    У него чип безлимитный?
    1 Ответить
    0 0
    0
    05.ru
    03.02.2022 10:14:02
    Добрый день! Нет, чип считывает количество напечатанных страниц. Когда количество напечатанных страниц привесит 1000 он перестанет печатать.
    Ответить
    0 0
    П
    Пашаев
    2 февраля 2022
    У него чип безлимитный?
    1 Ответить
    0
    0
    Читать все вопросы и ответы
    В сравнение
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    9 190₽
    110
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