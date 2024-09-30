Принтер лазерный PANTUM P2500NW
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Код товара: 156352
Производитель: PANTUM
9 190₽
110
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Принтер лазерный PANTUM P2500W
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О товаре
Принтер Pantum P2500NWСоответствующий формату A4 принтер лазерный Pantum P2500NW предназначен для малых офисов. Модель подходит для распечатки документов и других материалов. В частности, принтер будет полезен студентам ВУЗов и школьникам. Вам не придется долго ждать начала процесса печати: время выхода первого отпечатка составляет лишь 7.8 с. Если документ, который нужно напечатать, содержит много страниц, то, ожидая окончания печати, вы не потеряете много времени. Дело в том, что, несмотря на компактность и легкость, принтер отличается высокой (22 страницы в минуту) максимальной скоростью печати. Принтер Pantum P2500NW способен печатать на бумаге, плотность которой лежит в пределах от 60 до 105 г/м². Емкость выходного лотка составляет 100 страниц. Емкость подачи – 150 страниц. Предусмотрена функция ручной подачи. Важным для многих пользователей свойством модели является поддержка Wi-Fi и Ethernet. Локальное подключение принтера организуется с помощью USB-интерфейса. Информация о работе принтера отображается с помощью светодиодных индикаторов. Принтер имеет классический дизайн.
Характеристики
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- Тип печати
- лазерный
- Цветность печати
- черно-белая
- Максимальный формат
- A4
- Количество страниц в месяц
- 15000
- Область применения
- малый офис
- Размещение
- настольный
- Модель принтера
- Pantum P2500NW
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Вопросы и ответы
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П
Пашаев
2 февраля 2022
У него чип безлимитный?
1
0 0
0
05.ru
03.02.2022 10:14:02
Добрый день! Нет, чип считывает количество напечатанных страниц. Когда количество напечатанных страниц привесит 1000 он перестанет печатать.
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0 0
П
Пашаев
2 февраля 2022
У него чип безлимитный?
1
0
0