Принтер лазерный HP LaserJet Pro M404dn (W1A53A)
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Код товара: 111212
Производитель: HP
Гарантия: 12 мес.
В наличии
В наличии
26 990₽
323
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Характеристики
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- Тип печати
- лазерный
- Цветность печати
- черно-белая
- Максимальный формат
- A4
- Количество страниц в месяц
- 80000
- Область применения
- средний офис
- Модель принтера
- HP LaserJet Pro M404dn
- Размещение
- настольный
- Скорость ч/б печати (A4), стр/мин
- 38
- Интерфейсы
- USB, Ethernet (RJ-45)
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