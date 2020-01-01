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Принтер лазерный HP LaserJet Pro M203dw

Принтер лазерный HP LaserJet Pro M203dw

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Принтер лазерный HP LaserJet Pro M203dw
Принтер лазерный HP LaserJet Pro M203dw
Принтер лазерный HP LaserJet Pro M203dw
Принтер лазерный HP LaserJet Pro M203dw
Принтер лазерный HP LaserJet Pro M203dw
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 101167
Производитель: HP
мало
мало
30 490₽
365
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Характеристики
Тип печати
лазерный
Цветность печати
черно-белая
Максимальный формат
A4
Количество страниц в месяц
30000
Область применения
малый офис
Размещение
настольный
Скорость ч/б печати (A4), стр/мин
28
Интерфейсы
USB, Wi-Fi, Ethernet (RJ-45)
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мало
мало
30 490₽
365
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1 = 1₽
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Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа