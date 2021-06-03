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МФУ лазерный PANTUM M6500W

МФУ лазерный PANTUM M6500W

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МФУ лазерный PANTUM M6500W
МФУ лазерный PANTUM M6500W
МФУ лазерный PANTUM M6500W
МФУ лазерный PANTUM M6500W
МФУ лазерный PANTUM M6500W
МФУ лазерный PANTUM M6500W
МФУ лазерный PANTUM M6500W
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 97965
Производитель: PANTUM
В наличии
В наличии
12 490₽
149
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Характеристики
Тип печати
лазерный
Цветность печати
черно-белая
Максимальный формат
A4
Количество страниц в месяц
20000
Область применения
малый офис
Размещение
настольный
Модель принтера
Pantum M6500W
Функции сканера/копира
сканирование, копирование, отправка изображения по e-mail
Скорость ч/б печати (A4), стр/мин
22
Интерфейсы
USB, Wi-Fi
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МФУ лазерный PANTUM M6506NW
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МФУ лазерный PANTUM M6506NW
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МФУ лазерный PANTUM M6507
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11 500₽
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МФУ лазерный PANTUM M6500
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149
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МФУ лазерный PANTUM M6507W
12 490₽
149
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1 = 1₽
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МФУ лазерный PANTUM M6507W
98
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1 = 1₽
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Войдите, чтобы получить бонусную карту
МФУ лазерный PANTUM M6506NW
МФУ лазерный PANTUM M6506NW
13 790₽
105
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
МФУ лазерный PANTUM M6507
МФУ лазерный PANTUM M6507
11 450₽
138
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
МФУ лазерный PANTUM M6500
МФУ лазерный PANTUM M6500
11 500₽
149
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
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МФУ лазерный PANTUM M6507W
МФУ лазерный PANTUM M6507W
12 490₽
Вопросы и ответы
Д
Джамал
3 июня 2021
Сколько стоит картридж на этот принтер?
1 Ответить
0 0
Ф
Фарида
03.06.2021 14:54:41
здравствуйте! Обратитесь к нам в чат) Или можете набрать по бесплатному номеру 88005110505
Ответить
0 0
Д
Джамал
3 июня 2021
Сколько стоит картридж на этот принтер?
1 Ответить
0
0
Читать все вопросы и ответы
В сравнение
В избранное
В наличии
В наличии
12 490₽
149
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа