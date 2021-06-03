МФУ лазерный PANTUM M6500W
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Код товара: 97965
Производитель: PANTUM
В наличии
В наличии
12 490₽
149
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Характеристики
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- Тип печати
- лазерный
- Цветность печати
- черно-белая
- Максимальный формат
- A4
- Количество страниц в месяц
- 20000
- Область применения
- малый офис
- Размещение
- настольный
- Модель принтера
- Pantum M6500W
- Функции сканера/копира
- сканирование, копирование, отправка изображения по e-mail
- Скорость ч/б печати (A4), стр/мин
- 22
- Интерфейсы
- USB, Wi-Fi
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Вопросы и ответы
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Д
Джамал
3 июня 2021
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1
0 0
Ф
Фарида
03.06.2021 14:54:41
здравствуйте! Обратитесь к нам в чат) Или можете набрать по бесплатному номеру 88005110505
Ответить
0 0
Д
Джамал
3 июня 2021
Сколько стоит картридж на этот принтер?
1
0
0