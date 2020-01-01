МФУ лазерный HP LaserJet Pro MFP M428 fdw
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Код товара: 94956
Производитель: HP
мало
мало
58 990₽
707
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Характеристики
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- Тип печати
- лазерный
- Цветность печати
- черно-белая
- Максимальный формат
- A4
- Количество страниц в месяц
- 80000
- Область применения
- средний офис
- Размещение
- настольный
- Модель принтера
- HP LaserJet Pro M428 fdw
- Функции печати
- автоматическая двусторонняя печать
- Функции сканера/копира
- сканирование, копирование, отправка изображения по e-mail
- Скорость ч/б печати (A4), стр/мин
- 38
- Интерфейсы
- USB, Bluetooth, Wi-Fi, Ethernet (RJ-45)
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