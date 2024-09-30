МФУ лазерный HP MFP 137 fnw
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Код товара: 91957
Производитель: HP
Гарантия: 12 мес. от магазина
29 990₽
359
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Характеристики
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- Тип печати
- лазерный
- Цветность печати
- черно-белая
- Максимальный формат
- A4
- Количество страниц в месяц
- 10000
- Область применения
- малый офис
- Размещение
- настольный
- Модель принтера
- HP Laser MFP 137fnw
- Функции сканера/копира
- отправка изображения по e-mail, сканирование, копирование
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