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МФУ лазерный HP MFP 135a

МФУ лазерный HP MFP 135a

1 отзыв
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МФУ лазерный HP MFP 135a
МФУ лазерный HP MFP 135a
МФУ лазерный HP MFP 135a
МФУ лазерный HP MFP 135a
МФУ лазерный HP MFP 135a
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 91923
Производитель: HP
Гарантия: 12 мес.
мало
мало
20 790₽
172
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Характеристики
Тип печати
лазерный
Цветность печати
черно-белая
Максимальный формат
A4
Количество страниц в месяц
10000
Область применения
малый офис
Модель принтера
HP Laser MFP 135a
Размещение
настольный
Функции сканера/копира
сканирование, копирование
Скорость ч/б печати (A4), стр/мин
20
Интерфейсы
USB
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Отзывы 1
5
1 отзыв
Общий рейтинг
1 отзыв
5
5 звезд
1
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0
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Поделитесь своими впечатлениями о товаре

М
М
Магомедали
8 ноября 2022
Рекомендует этот товар
Достоинства
Четкий быстрый качественный и картриджи не дорогие
Ответить
0 0
М
Магомедали
8 ноября 2022
Рекомендует этот товар
Достоинства
Четкий быстрый качественный и картриджи не дорогие
Ответить
0
0
Посмотреть все отзывы
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МФУ лазерный HP LaserJet M141w
МФУ лазерный HP LaserJet M141w
20 990₽
Вопросы и ответы
М
Магомедали
8 ноября 2022
Ассаламу алейкум
1 Ответить
0 0
М
Магомедали Биярсланов
08.11.2022 16:42:11
Какой usb кабель нужен для нее ??
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0 0
М
Магомедали
8 ноября 2022
Ассаламу алейкум
1 Ответить
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0
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мало
мало
20 790₽
172
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Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

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