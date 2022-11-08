МФУ лазерный HP MFP 135a
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Код товара: 91923
Производитель: HP
Гарантия: 12 мес.
мало
мало
20 790₽
172
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Характеристики
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- Тип печати
- лазерный
- Цветность печати
- черно-белая
- Максимальный формат
- A4
- Количество страниц в месяц
- 10000
- Область применения
- малый офис
- Модель принтера
- HP Laser MFP 135a
- Размещение
- настольный
- Функции сканера/копира
- сканирование, копирование
- Скорость ч/б печати (A4), стр/мин
- 20
- Интерфейсы
- USB
Отзывы 1
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М
М
Магомедали
8 ноября 2022
Достоинства
Четкий быстрый качественный и картриджи не дорогие
М
Магомедали
8 ноября 2022
Достоинства
Четкий быстрый качественный и картриджи не дорогие
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Вопросы и ответы
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М
Магомедали
8 ноября 2022
Ассаламу алейкум
1
0 0
М
Магомедали Биярсланов
08.11.2022 16:42:11
Какой usb кабель нужен для нее ??
0 0
М
Магомедали
8 ноября 2022
Ассаламу алейкум
1
0
0