МФУ струйный Epson L3150
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 83651
Производитель: Epson
31 декабря
31 декабря
28 990₽
249
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
от 2 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
3 дня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип печати
- струйный
- Цветность печати
- цветная
- Максимальный формат
- A4
- Область применения
- персональный, офис
- Модель принтера
- Epson L3150
- Размещение
- настольный
- Функции печати
- печать без полей, система непрерывной подачи чернил (СНПЧ), печать фотографий
- Функции сканера/копира
- сканирование, копирование
- Скорость ч/б печати (A4), стр/мин
- 33
- Интерфейсы
- USB, Wi-Fi
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Похожие товары
310
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
МФУ лазерный Canon i-SENSYS MF3010
28 990₽
214
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
МФУ струйный Canon PIXMA G3411
25 290₽
МФУ Epson L3256
24 990₽
МФУ лазерный Canon i-SENSYS MF3010
27 990₽
МФУ струйный Epson EcoTank L3216
23 990₽
193
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
МФУ струйный Epson EcoTank L3210
23 990₽
Вопросы и ответы
Читать все вопросы и ответы
П
Патимат
28 ноября 2021
Скидка есть на него?
1
0 0
0
05.ru
29.11.2021 19:36:40
Добрый день! На текущий момент скидок на данную модель нет
Ответить
0 0
П
Патимат
28 ноября 2021
Скидка есть на него?
1
0
0