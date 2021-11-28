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МФУ струйный Epson L3150

МФУ струйный Epson L3150

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МФУ струйный Epson L3150
МФУ струйный Epson L3150
МФУ струйный Epson L3150
МФУ струйный Epson L3150
МФУ струйный Epson L3150
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 83651
Производитель: Epson
31 декабря
31 декабря
28 990₽
249
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Характеристики
Тип печати
струйный
Цветность печати
цветная
Максимальный формат
A4
Область применения
персональный, офис
Модель принтера
Epson L3150
Размещение
настольный
Функции печати
печать без полей, система непрерывной подачи чернил (СНПЧ), печать фотографий
Функции сканера/копира
сканирование, копирование
Скорость ч/б печати (A4), стр/мин
33
Интерфейсы
USB, Wi-Fi
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Вопросы и ответы
П
Патимат
28 ноября 2021
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05.ru
29.11.2021 19:36:40
Добрый день! На текущий момент скидок на данную модель нет
Ответить
0 0
П
Патимат
28 ноября 2021
Скидка есть на него?
1 Ответить
0
0
Читать все вопросы и ответы
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31 декабря
31 декабря
28 990₽
249
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Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    от 2 до 5 дней

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    3 дня

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  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа