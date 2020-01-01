МФУ лазерный HP LaserJet Pro MFP M426fdn
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Код товара: 44868
Производитель: HP
мало
мало
65 990₽
791
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О товаре
принтер/сканер/копир/факс, A4, печать лазерная черно-белая, двусторонняя, 38 стр/мин ч/б, 600x600 dpi, подача: 350 лист., вывод: 150 лист., Post Script, память: 256 Мб, Ethernet RJ-45, USB, цветной ЖК-дисплей, устройство автоподачи оригиналов
Характеристики
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- Тип печати
- лазерный
- Цветность печати
- черно-белая
- Максимальный формат
- A4
- Количество страниц в месяц
- 80000
- Область применения
- средний офис
- Размещение
- настольный
- Скорость ч/б печати (A4), стр/мин
- 38
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