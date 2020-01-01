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МФУ лазерный HP LaserJet Pro MFP M426fdn

МФУ лазерный HP LaserJet Pro MFP M426fdn

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МФУ лазерный HP LaserJet Pro MFP M426fdn
МФУ лазерный HP LaserJet Pro MFP M426fdn
МФУ лазерный HP LaserJet Pro MFP M426fdn
МФУ лазерный HP LaserJet Pro MFP M426fdn
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 44868
Производитель: HP
мало
мало
65 990₽
791
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460₽
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290₽
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550₽
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140₽
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160₽
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О товаре
принтер/сканер/копир/факс, A4, печать  лазерная черно-белая, двусторонняя, 38 стр/мин ч/б, 600x600 dpi, подача: 350 лист., вывод: 150 лист., Post Script, память: 256 Мб, Ethernet RJ-45, USB, цветной ЖК-дисплей, устройство автоподачи оригиналов
Характеристики
Тип печати
лазерный
Цветность печати
черно-белая
Максимальный формат
A4
Количество страниц в месяц
80000
Область применения
средний офис
Размещение
настольный
Скорость ч/б печати (A4), стр/мин
38
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