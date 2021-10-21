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МФУ лазерный Canon i-SENSYS MF237w
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Код товара: 38936
Производитель: Canon
Гарантия: 12 мес. от магазина
44 590₽
535
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О товаре
МФУ/факс, A4, печать лазерная ч/б, 23 стр/мин ч/б, 256 Мб, Ethernet RJ-45, USB, Wi-Fi, ЖК-панель
Характеристики
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- Тип печати
- лазерный
- Цветность печати
- черно-белая
- Максимальный формат
- A4
- Тип сканера
- планшетный/протяжный
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Вопросы и ответы
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Г
Гуля
21 октября 2021
Здравствуйте!!! двусторонняя печать возможна ???
1
0 0
0
05.ru
21.10.2021 11:36:57
Добрый день! Устройство автоподачи оригиналов - одностороннее
Ответить
0 0
Г
Гуля
21 октября 2021
Здравствуйте!!! двусторонняя печать возможна ???
1
0
0